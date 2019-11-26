Нацбанк вводит в обращение монеты 5 грн и 10 грн и обновил дизайн купюр 50 и 200 грн

26 ноября, 2019, 11:40

Национальный банк Украины 20 декабря вводит в обращение монету номиналом 5 грн. Также НБУ обновил дизайн банкнот 50 и 200 грн

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

"Национальный банк Украины завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны, который содержит более надежные и защищенные от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. С этой целью в обращение будет введена монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят бумажные банкноты ", - отмечают в НБУ.

При этом отмечается, что одновременно будет введен обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, по дизайну следуют банкноты нового поколения гривны - номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен.

"Этими нововведениями Национальный банк завершит оптимизацию текущего номинального ряда гривни, которая продолжалась с 2014 года", - подчеркивается в сообщении.