НАБУ задержало экс-руководителя Киевской таможни Тупальского, - СМИ

26 ноября, 2019, 11:34

Следователи Национального антикоррупционного бюро задержали экс-руководителя киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Вадима Альперина, который предлагал $ 800 тыс. взятки детективу НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

По данным издания, другие задержанные - таможенники и помощник Вадима Альперина.

Сам Тупальский сообщил в Facebook об обысках у него дома.

"Уважаемые коллеги и друзья! В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах дела это происходит", - написал Тупальский.

Уу 2017 году тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вадим Альперин пропонув детектива НАБУ $ 800 тыс. взятки за снятие ареста со счетов подконтрольных ему предприятий на 450 млн грн. При этом Луценко назвал Альперина "известным одесским контрабандистом" .

Имя Тупальского в 2017 году упоминали в публикациях о схемах на на таможенном посту "Столичный", которым он руководил.