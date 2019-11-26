НАБУ задержало экс-руководителя Киевской таможни Тупальского, - СМИ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ .
По данным издания, другие задержанные - таможенники и помощник Вадима Альперина.
Сам Тупальский сообщил в Facebook об обысках у него дома.
"Уважаемые коллеги и друзья! В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах дела это происходит", - написал Тупальский.
Уу 2017 году тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вадим Альперин пропонув детектива НАБУ $ 800 тыс. взятки за снятие ареста со счетов подконтрольных ему предприятий на 450 млн грн. При этом Луценко назвал Альперина "известным одесским контрабандистом" .
Имя Тупальского в 2017 году упоминали в публикациях о схемах на на таможенном посту "Столичный", которым он руководил.
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