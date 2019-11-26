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Espreso.tvОбществоНАБУ задержало экс-руководителя Киевской таможни Тупальского, - СМИ

НАБУ задержало экс-руководителя Киевской таможни Тупальского, - СМИ


фото: censor.net
Следователи Национального антикоррупционного бюро задержали экс-руководителя киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Вадима Альперина, который предлагал $ 800 тыс. взятки детективу НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

По данным издания, другие задержанные - таможенники и помощник Вадима Альперина.

Сам Тупальский сообщил в Facebook об обысках у него дома.

"Уважаемые коллеги и друзья! В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах дела это происходит", - написал Тупальский.

Уу 2017 году тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вадим Альперин пропонув детектива НАБУ $ 800 тыс. взятки за снятие ареста со счетов подконтрольных ему предприятий на 450 млн грн. При этом Луценко назвал Альперина "известным одесским контрабандистом" .

Имя Тупальского в 2017 году упоминали в публикациях о схемах на на таможенном посту "Столичный", которым он руководил.

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