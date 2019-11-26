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Espreso.tvОбществоНАБУ проводит обыски в Нацполиции на Львовщине

НАБУ проводит обыски в Нацполиции на Львовщине


фото: fb
Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской обл. при строительстве жилья для правоохранителей.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.

 

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