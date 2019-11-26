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Espreso.tvОбществоНа выступление Сенцова в Европарламенте не пришли ультраправые и крайне левые, - журналист

На выступление Сенцова в Европарламенте не пришли ультраправые и крайне левые, - журналист


фото: UKRinEU
Во время выступления в Европарламенте украинского режиссера Олега Сенцова в зале отсутствовали представители ультраправой группы "Идентичность и демократия" и крайне левые из группы "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера"

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

"Интересно, что никто из ультраправой группы" Идентичность и демократия "и крайне-левой" Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера "не присутствуют на комитете Европарламента и иностранных дел в этот вечер, чтобы послушать Сенцова", - написал Йозвяк.

Сенцов в своем обращении в Комитет по иностранным делам Европарламента напомнил депутатам Европарламента о том, что в России находятся более ста политических заключенных из Украины, преимущественно крымские татары.

Группу "Идентичность и демократия" создали в июне 2019 года. В нее вошли 73 депутата, более половины из которых представляет Италию и Францию. Это представители ультраправых "Лиги Севера" вице-премьера Италии Сальвини, который предлагал признать аннексию Крыма Россией, и "Национальной ассамблеи" Марин Ле Пен, которая критиковала санкции против РФ и встречалась во время своего кандидатства в президенты Франции с Владимиром Путиным.

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