На выступление Сенцова в Европарламенте не пришли ультраправые и крайне левые, - журналист

26 ноября, 2019, 11:14

Во время выступления в Европарламенте украинского режиссера Олега Сенцова в зале отсутствовали представители ультраправой группы "Идентичность и демократия" и крайне левые из группы "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера"

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

"Интересно, что никто из ультраправой группы" Идентичность и демократия "и крайне-левой" Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера "не присутствуют на комитете Европарламента и иностранных дел в этот вечер, чтобы послушать Сенцова", - написал Йозвяк.

Сенцов в своем обращении в Комитет по иностранным делам Европарламента напомнил депутатам Европарламента о том, что в России находятся более ста политических заключенных из Украины, преимущественно крымские татары.

Группу "Идентичность и демократия" создали в июне 2019 года. В нее вошли 73 депутата, более половины из которых представляет Италию и Францию. Это представители ультраправых "Лиги Севера" вице-премьера Италии Сальвини, который предлагал признать аннексию Крыма Россией, и "Национальной ассамблеи" Марин Ле Пен, которая критиковала санкции против РФ и встречалась во время своего кандидатства в президенты Франции с Владимиром Путиным.

interesting that no one from the far-right ID group & far-left GUE / NGL are present in the EP's foreign affairs committee this evening to listen to #Sentsov . #Ukraine #Russia #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 ноября 2019 г.