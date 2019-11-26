На выступление Сенцова в Европарламенте не пришли ультраправые и крайне левые, - журналист
Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.
"Интересно, что никто из ультраправой группы" Идентичность и демократия "и крайне-левой" Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера "не присутствуют на комитете Европарламента и иностранных дел в этот вечер, чтобы послушать Сенцова", - написал Йозвяк.
Сенцов в своем обращении в Комитет по иностранным делам Европарламента напомнил депутатам Европарламента о том, что в России находятся более ста политических заключенных из Украины, преимущественно крымские татары.
Группу "Идентичность и демократия" создали в июне 2019 года. В нее вошли 73 депутата, более половины из которых представляет Италию и Францию. Это представители ультраправых "Лиги Севера" вице-премьера Италии Сальвини, который предлагал признать аннексию Крыма Россией, и "Национальной ассамблеи" Марин Ле Пен, которая критиковала санкции против РФ и встречалась во время своего кандидатства в президенты Франции с Владимиром Путиным.
interesting that no one from the far-right ID group & far-left GUE / NGL are present in the EP's foreign affairs committee this evening to listen to #Sentsov . #Ukraine #Russia #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 ноября 2019 г.
#Sentsov in his address to the EP's foreign affairs committee reminds MEP that there are over a hundred political prisoners from #Ukraine in #Russia , mostly Crimean Tatars. #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 ноября 2019 г.
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