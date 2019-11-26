На трассе Киев-Одесса столкнулись 10 автомобилей и рейсовый автобус, есть пострадавшие

26 ноября, 2019, 12:50

Во вторник, 26 ноября, в Уманском районе Черкасской области на 225 км автодороги Киев-Одесса произошло ДТП с участием 11 транспортных средств

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

Авария произошла из-за гололеда. Столкнулись 5 грузовых и 5 легковых автомобилей, а также рейсовый автобус сообщением "Варшава-Херсон ", в котором находились 20 пассажиров.

В результате ДТП пострадали 3 человека с легковых и грузовых автомобилей.

Движение по трассе сейчас происходит в реверсном режиме.