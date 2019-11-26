 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Крещатике массово эвакуируют авто

На Крещатике массово эвакуируют авто


фото: Інспекція з паркування
26 ноября на центральной улице Киева Крещатике инспекторы по парковке забирают на штрафплощадку автомобили, припаркованные в запрещенных для этого местах

Об этом сообщает Инспекция по парковке на своей странице в Facebook.

"Будьте внимательны и соблюдайте Правила дорожного движения, чтобы Ваш автомобиль не стал "жертвой" эвакуации", - призывают инспекторы.

Отметим, что в Киеве начали действовать новые правила получения авто со штрафплощадки.

nullnullnull

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать