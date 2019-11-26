На Крещатике массово эвакуируют авто
26 ноября, 2019, 18:56
26 ноября на центральной улице Киева Крещатике инспекторы по парковке забирают на штрафплощадку автомобили, припаркованные в запрещенных для этого местах
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