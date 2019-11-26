На Крещатике массово эвакуируют авто

26 ноября, 2019, 18:56

26 ноября на центральной улице Киева Крещатике инспекторы по парковке забирают на штрафплощадку автомобили, припаркованные в запрещенных для этого местах

Об этом сообщает Инспекция по парковке на своей странице в Facebook.

"Будьте внимательны и соблюдайте Правила дорожного движения, чтобы Ваш автомобиль не стал "жертвой" эвакуации", - призывают инспекторы.

Отметим, что в Киеве начали действовать новые правила получения авто со штрафплощадки.