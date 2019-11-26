Мэр Киева Кличко провел тренировку по боксу для патрульных полицейских. ВИДЕО

26 ноября, 2019, 09:30

Во вторник, 26 ноября, мэр Киева Виталий Кличко провел тренировку по боксу для сотрудников патрульной полиции

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Друзья! Сегодня утром провел тренировку для одного из подразделений патрульной полиции столицы. Ребята крепкие и целеустремленные. Даже стоял в парах, спарринговал. Полицейские довольны. Не каждый рискнет выйти в ринг с чемпионом мира", - написал Кличко.