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Espreso.tvОбществоМэр Киева Кличко провел тренировку по боксу для патрульных полицейских. ВИДЕО

Мэр Киева Кличко провел тренировку по боксу для патрульных полицейских. ВИДЕО

Во вторник, 26 ноября, мэр Киева Виталий Кличко провел тренировку по боксу для сотрудников патрульной полиции

Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Друзья! Сегодня утром провел тренировку для одного из подразделений патрульной полиции столицы. Ребята крепкие и целеустремленные. Даже стоял в парах, спарринговал. Полицейские довольны. Не каждый рискнет выйти в ринг с чемпионом мира", - написал Кличко.

 

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