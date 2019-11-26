Мэр Киева Кличко провел тренировку по боксу для патрульных полицейских. ВИДЕО
26 ноября, 2019, 09:30
Во вторник, 26 ноября, мэр Киева Виталий Кличко провел тренировку по боксу для сотрудников патрульной полиции
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