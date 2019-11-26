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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника


фото: uefa.com
Во вторник, 26 ноября, будут сыграны 8 матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд, 5-й тур

26 ноября

Группа А

19:55 "Галатасарай" (Турция) - "Брюгге" (Бельгия), "Футбол 2"
22:00 "Реал" (Испания) - ПСЖ (Франция)

группа В

22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Бавария" (Германия)
22:00 "Тоттенхэм" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция)

группа С

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина), "Футбол 1"
22:00 "Аталанта" (Италия) - "Динамо" (Хорватия)

Группа D

19:55 "Локомотив" (Россия) - "Байер" (Германия)
22:00 "Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания), "Футбол 2"
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