Лоукостер Buta Airways перенес рейсы из аэропорта Киев в "Борисполь"

26 ноября, 2019, 10:22

Азербайджанская авиакомпания-лоукостер Buta Airways объявила о прекращении с 22 января полетов в аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ( "Жуляны") и перевода рейсов Баку-Киев в аэропорт "Борисполь"

Об этом сообщает avianews.com .

Отмечается, что полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, средам и пятницам. Сейчас лоукостер летает в эти дни в "Жуляны".

В пресс-службе Buta Airways не уведомили причин перехода. В системе бронирования Buta Airways аэропорт в Киеве уже обновленный "Борисполь", однако не указано терминал, в котором будет проводиться обслуживание.

Отметим, Buta Airways является лоукост-брендом азербайджанской авиакомпании AZAL.

В предыдущие годы из аэропорта Жуляны в Борисполь перешли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.