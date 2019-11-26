Лоукостер Buta Airways перенес рейсы из аэропорта Киев в "Борисполь"
26 ноября, 2019, 10:22
Азербайджанская авиакомпания-лоукостер Buta Airways объявила о прекращении с 22 января полетов в аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ( "Жуляны") и перевода рейсов Баку-Киев в аэропорт "Борисполь"
Об этом сообщает avianews.com .
Отмечается, что полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, средам и пятницам. Сейчас лоукостер летает в эти дни в "Жуляны".
В пресс-службе Buta Airways не уведомили причин перехода. В системе бронирования Buta Airways аэропорт в Киеве уже обновленный "Борисполь", однако не указано терминал, в котором будет проводиться обслуживание.
Отметим, Buta Airways является лоукост-брендом азербайджанской авиакомпании AZAL.
В предыдущие годы из аэропорта Жуляны в Борисполь перешли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.
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