Конгресс США эвакуировали в связи с воздушной тревогой
26 ноября, 2019, 17:21
Здание Конгресса США эвакуировали из-за тревоги, связанной с нарушением воздушного пространства Вашингтона, а также из соображений безопасности закрыли доступ в Белый дом
Об этом сообщает NBC News.
Сообщается, что на полчаса эвакуировали правительственные здания, расположенные на Капитолийском холме в Вашингтоне. Эвакуация была проведена в связи с нарушением воздушного пространства неопознанным самолетом.
В связи с инцидентом полиция Вашингтона направила чиновникам сообщение о потенциальной угрозе и отдала приказ об эвакуации. Как отмечает Секретная служба США, персонал Белого дома обязали оставаться на месте.
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