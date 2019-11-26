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Espreso.tvМирКонгресс США эвакуировали в связи с воздушной тревогой

Конгресс США эвакуировали в связи с воздушной тревогой

Здание Конгресса США эвакуировали из-за тревоги, связанной с нарушением воздушного пространства Вашингтона, а также из соображений безопасности закрыли доступ в Белый дом

Об этом сообщает NBC News.

Сообщается, что на полчаса эвакуировали правительственные здания, расположенные на Капитолийском холме в Вашингтоне. Эвакуация была проведена в связи с нарушением воздушного пространства неопознанным самолетом.

В связи с инцидентом полиция Вашингтона направила чиновникам сообщение о потенциальной угрозе и отдала приказ об эвакуации. Как отмечает Секретная служба США, персонал Белого дома обязали оставаться на месте.

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