Конгресс США эвакуировали в связи с воздушной тревогой

26 ноября, 2019, 17:21

Здание Конгресса США эвакуировали из-за тревоги, связанной с нарушением воздушного пространства Вашингтона, а также из соображений безопасности закрыли доступ в Белый дом

Об этом сообщает NBC News.

Сообщается, что на полчаса эвакуировали правительственные здания, расположенные на Капитолийском холме в Вашингтоне. Эвакуация была проведена в связи с нарушением воздушного пространства неопознанным самолетом.

В связи с инцидентом полиция Вашингтона направила чиновникам сообщение о потенциальной угрозе и отдала приказ об эвакуации. Как отмечает Секретная служба США, персонал Белого дома обязали оставаться на месте.