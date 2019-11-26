Как в 2015 году Нацбанк установил официальный курс ниже 24 грн за доллар
26 ноября, 2019, 16:20
Национальный банк Украины на 27 ноября 2019 г. установил официальный курс на уровне 23,98 гривень за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2398,2702 грн за 100 долларов (-7,1099 гривень).
При этом курс доллара на 25 ноября составляет 2405,3801 гривеньза 100 долларов.
Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году.
Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.
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- Напомним, до открытия межбанка 26 ноября американский доллар подешевел на 5 копеек при покупке - до 23,97 грн , а в продаже - на 3 копейки - до 24 грн.
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