Как в 2015 году Нацбанк установил официальный курс ниже 24 грн за доллар

26 ноября, 2019, 16:20

Национальный банк Украины на 27 ноября 2019 г. установил официальный курс на уровне 23,98 гривень за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2398,2702 грн за 100 долларов (-7,1099 гривень).

При этом курс доллара на 25 ноября составляет 2405,3801 гривеньза 100 долларов.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году.

Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

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