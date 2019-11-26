Как украинцы будут отдыхать на новогодне-рождественские праздники. Календарь
26 ноября, 2019, 18:37
На новогодне-рождественские праздники в декабря 2019 года и января 2020 года украинцы будут отдыхать 9 дней
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Согласно документу Кабмина, на Новый год ожидается 6 выходных дней: 25 декабря, 29 декабря, 30 декабря, 31 декабря, 1 января, 7 января. Кроме того, правительство решило перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.
Календарь праздничных выходных дней в январе 2020
1 января - Новый год (выходной)
6 января - Сочельник (выходной)
7 января - Рождество Христово (выходной).
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