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Espreso.tvОбществоКак украинцы будут отдыхать на новогодне-рождественские праздники. Календарь

Как украинцы будут отдыхать на новогодне-рождественские праздники. Календарь

На новогодне-рождественские праздники в декабря 2019 года и января 2020 года украинцы будут отдыхать 9 дней

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Согласно документу Кабмина, на Новый год ожидается 6 выходных дней: 25 декабря, 29 декабря, 30 декабря, 31 декабря, 1 января, 7 января. Кроме того, правительство решило перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Календарь праздничных выходных дней в январе 2020

1 января - Новый год (выходной)

6 января - Сочельник (выходной)

7 января - Рождество Христово (выходной).

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