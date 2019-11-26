 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоJustin запускает доставку в Украину товаров с Amazon и eBay

Justin запускает доставку в Украину товаров с Amazon и eBay


фото: rau.ua
Почтовый оператор Justin запускает доставку из международных онлайн-магазинов в отделения в магазинах сети Fozzy Group

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины .

В частности, украинцам будет доступна доставка с Amazon, eBay, Aliexpress, H & M, Nike и др.

Для этого Justin сотрудничать с такими логистическими компаниями, как американская UPS, китайская SF Express и польский InPost.

Товары из США обещают доставлять по шесть-семь дней, из Китая по восемь-девять дней, из Польши через три-четыре дня.

Например, доставка беспроводных наушников из Китая будет стоить $ 4,50 (110 грн), а куртки - $ 9,90 (240 грн). Если подобные товары заказывать с США, наушники будут стоить $ 4,50, а куртка - $ 7,15.

Из Польши наушники привезут за $ 3, а куртку такого же веса - за $ 5,50.

Почтовая служба Justin начала работу осенью 2018 года. Она объединяет около 500 отделений, преимущественно расположенных в магазинах Сильпо, Фора, Фуршет, Thrash !, Ашан, а также в некоторых торговых центрах и центральных улицах.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2019 вторник

больше новостей

26 ноября, 2019 вторник

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать