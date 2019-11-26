Justin запускает доставку в Украину товаров с Amazon и eBay

26 ноября, 2019, 11:11

Почтовый оператор Justin запускает доставку из международных онлайн-магазинов в отделения в магазинах сети Fozzy Group

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины .

В частности, украинцам будет доступна доставка с Amazon, eBay, Aliexpress, H & M, Nike и др.

Для этого Justin сотрудничать с такими логистическими компаниями, как американская UPS, китайская SF Express и польский InPost.

Товары из США обещают доставлять по шесть-семь дней, из Китая по восемь-девять дней, из Польши через три-четыре дня.

Например, доставка беспроводных наушников из Китая будет стоить $ 4,50 (110 грн), а куртки - $ 9,90 (240 грн). Если подобные товары заказывать с США, наушники будут стоить $ 4,50, а куртка - $ 7,15.

Из Польши наушники привезут за $ 3, а куртку такого же веса - за $ 5,50.

Почтовая служба Justin начала работу осенью 2018 года. Она объединяет около 500 отделений, преимущественно расположенных в магазинах Сильпо, Фора, Фуршет, Thrash !, Ашан, а также в некоторых торговых центрах и центральных улицах.