ГБР подтвердило представление в ГПУ на привлечение нардепа Федыны к уголовной ответственности за слова о Зеленском

26 ноября, 2019, 12:30

Государственное бюро расследований подтвердило направления в Генпрокуратуру представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Софии Федины по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса (угроза убийством в отношении Президента Украины)

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата ГБР. в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении СБУ направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины действующему народному депутату Украины и гражданке. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечения к уголовной ответственности упомянутого народного депутата Украины ", - говорится в сообщении.

Ранее о представлении на привлечение Федыны к уголовной ответственности сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук .