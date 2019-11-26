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Espreso.tvОбществоГБР подтвердило представление в ГПУ на привлечение нардепа Федыны к уголовной ответственности за слова о Зеленском

ГБР подтвердило представление в ГПУ на привлечение нардепа Федыны к уголовной ответственности за слова о Зеленском


фото: tsn
Государственное бюро расследований подтвердило направления в Генпрокуратуру представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Софии Федины по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса (угроза убийством в отношении Президента Украины)

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата ГБР. в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении СБУ направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины действующему народному депутату Украины и гражданке. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечения к уголовной ответственности упомянутого народного депутата Украины ", - говорится в сообщении.

Ранее о представлении на привлечение Федыны к уголовной ответственности сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук .

  • Напомним, 26 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина опубликовала в Facebook видеообращение, где она вместе с волонтеркой Марусей Зверобой критикует манеру общения президента Зеленского с добровольцами в прифронтовом Золотом. "Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет", - обратилась к Зеленскому Зверобой. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - добавила нардеп от "ЕС" София Федина.
  • В ГБР открыли производство по словам Федыны.
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