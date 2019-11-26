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Espreso.tvОбществоГБР открыло производство из-за бездействия полиции в деле покушения на Стерненка

ГБР открыло производство из-за бездействия полиции в деле покушения на Стерненка


фото: dumskaya
Государственное бюро расследований на основании решения суда открыло дело о бездеятельности одесских полицейских после нападения на активиста

Об этом сообщает сам активист Стерненко в сети Facebook .

Общественный активист Сергей Стерненко, известный акциями против мэра Одессы Геннадия Труханова, коллаборационистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков, ранее выиграл судебный иск относительно бездеятельности одесской полиции и непредоставления ему государственной охраны после трех нападений. На основании решения суда ГБР открыло производство, однако активист остается недовольным действиями бюро.

Он объясняет, что следователи не выполнили решение суда в полном объеме и внесли сведения в единый реестр досудебных расследований только по статье 380 Уголовного кодекса (непринятие мер безопасности в отношении лиц, взятых под защиту), однако "потеряв" статью 365 (превышение власти или служебных полномочий ).

Сергей утверждает, что намерен "напомнить ГБР о статье в процессуальный способ".

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