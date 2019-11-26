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Espreso.tvОбществоFacebook начал платить пользователям за участие в опросах

Facebook начал платить пользователям за участие в опросах


фото: reuters
Компания Facebook представила приложение Viewpoints, в котором пользователи будут получать денежное вознаграждение за прохождение опросов и других задач

Об этом сообщает в блоге компании.

Сейчас сервис работает только в США, но компания планирует запустить его в других странах в 2020 году.

Сервис доступен только для пользователей старше 18 лет. Для участия в опросах необходимо подключить к Viewpoints аккаунт в Facebook. Также система запросит имя пользователя, адрес электронной почты, страну проживания, дату рождения и пол, а в некоторых случаях локацию.

Компания обещает не продавать информацию о пользователях третьим лицам и не публиковать ее без разрешения.
В Facebook заявили, что запустили приложение для того, чтобы "улучшить свои продукты" и "уменьшить негативное влияние соцсетей".

Перед каждым опросом компания обещает рассказывать, как будет использоваться собранная информация. За участие пользователи будут получать бонусные очки, которые можно вывести на счет в PayPal при достижении определенного количества очков.

 
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