Facebook начал платить пользователям за участие в опросах

26 ноября, 2019, 12:14

Компания Facebook представила приложение Viewpoints, в котором пользователи будут получать денежное вознаграждение за прохождение опросов и других задач

Об этом сообщает в блоге компании.

Сейчас сервис работает только в США, но компания планирует запустить его в других странах в 2020 году.

Сервис доступен только для пользователей старше 18 лет. Для участия в опросах необходимо подключить к Viewpoints аккаунт в Facebook. Также система запросит имя пользователя, адрес электронной почты, страну проживания, дату рождения и пол, а в некоторых случаях локацию.

Компания обещает не продавать информацию о пользователях третьим лицам и не публиковать ее без разрешения.

В Facebook заявили, что запустили приложение для того, чтобы "улучшить свои продукты" и "уменьшить негативное влияние соцсетей".

Перед каждым опросом компания обещает рассказывать, как будет использоваться собранная информация. За участие пользователи будут получать бонусные очки, которые можно вывести на счет в PayPal при достижении определенного количества очков.