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Espreso.tvОбществоЕлена Зеленская выставила на аукцион "запрещенное" желтое платье с церемонии интронизации императора Японии

Елена Зеленская выставила на аукцион "запрещенное" желтое платье с церемонии интронизации императора Японии

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что передала желтое платье, которое она надевала на церемонию интронизации императора Японии, для благотворительного аукциона

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram .

Напомним, раньше утренний образ Елены Зеленской в этом платье вызвал горячий спор, потому, что якобы желтый цвет в Японии - запрещен. Впоследствии это опровергло представительство, так как желтое платье - утреннее платье, в котором она посетила церемонию интронизации императора Японии.

"То же желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствия, я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner от Таблеточки - команды супергероев, которые уже восемь лет стоят на защите детей с онко", - написала Зеленская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского Императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствия, я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner от @ tabletochki_- команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите детей с онко.

Сообщение, распространенный Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

 

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