Елена Зеленская выставила на аукцион "запрещенное" желтое платье с церемонии интронизации императора Японии
Об этом она сообщила на своей странице в Instagram .
Напомним, раньше утренний образ Елены Зеленской в этом платье вызвал горячий спор, потому, что якобы желтый цвет в Японии - запрещен. Впоследствии это опровергло представительство, так как желтое платье - утреннее платье, в котором она посетила церемонию интронизации императора Японии.
"То же желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствия, я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner от Таблеточки - команды супергероев, которые уже восемь лет стоят на защите детей с онко", - написала Зеленская.
То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского Императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствия, я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner от @ tabletochki_- команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите детей с онко.
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