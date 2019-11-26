Елена Зеленская выставила на аукцион "запрещенное" желтое платье с церемонии интронизации императора Японии

26 ноября, 2019, 17:15

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что передала желтое платье, которое она надевала на церемонию интронизации императора Японии, для благотворительного аукциона

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram .

Напомним, раньше утренний образ Елены Зеленской в этом платье вызвал горячий спор, потому, что якобы желтый цвет в Японии - запрещен. Впоследствии это опровергло представительство, так как желтое платье - утреннее платье, в котором она посетила церемонию интронизации императора Японии.

"То же желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствия, я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner от Таблеточки - команды супергероев, которые уже восемь лет стоят на защите детей с онко", - написала Зеленская.