Экс-чемпион мира в супертяжелом весе хочет в 52 года возобновить карьеру
Об этом сообщает WBN .
Риддик Боу рассматривает возможность возвращения на боксерский ринг после одиннадцатилетнего перерыва.
По словам представителей 52-летнего боксера Эли Керебелла и Дейла Пиплса они сейчас заняты поиском промоутера, а Боу должен вскоре начать тренировки, а затем получить боксерскую лицензию в штате Невада. Возможно, все ограничится показательными боями, например, четвертым боем с другим американским чемпионом Эвандером Холифилдом, но команда рассчитывает на настоящие поединки.
"Сейчас мы ищем промоутеров, чтобы он мог вернуться, и мы рассчитываем на Эдди Хирна. Мы разговаривали с тремя британскими промоутерами - Фрэнком Уорреном и Дэвидом Хэем сказали, что им это не интересно. Но мы слышали, что Эдди заинтересовался. Мы считаем, что это должно произойти. мы хотим сделать это ради всех, кто любит Боу и хочет его возвращения на ринг. И мы должны быть уверены в том, что нашли для этого хорошего промоутера", - рассказал Пиплс.
- Риддик Боу является олимпийским чемпионом 1988 года, в 1992 - 1993 годах он был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
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