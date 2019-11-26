Экс-чемпион мира в супертяжелом весе хочет в 52 года возобновить карьеру

26 ноября, 2019, 17:44

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Ридди Боу собирается в 52 года вернуться на ринг

Об этом сообщает WBN .

Риддик Боу рассматривает возможность возвращения на боксерский ринг после одиннадцатилетнего перерыва.

По словам представителей 52-летнего боксера Эли Керебелла и Дейла Пиплса они сейчас заняты поиском промоутера, а Боу должен вскоре начать тренировки, а затем получить боксерскую лицензию в штате Невада. Возможно, все ограничится показательными боями, например, четвертым боем с другим американским чемпионом Эвандером Холифилдом, но команда рассчитывает на настоящие поединки.

"Сейчас мы ищем промоутеров, чтобы он мог вернуться, и мы рассчитываем на Эдди Хирна. Мы разговаривали с тремя британскими промоутерами - Фрэнком Уорреном и Дэвидом Хэем сказали, что им это не интересно. Но мы слышали, что Эдди заинтересовался. Мы считаем, что это должно произойти. мы хотим сделать это ради всех, кто любит Боу и хочет его возвращения на ринг. И мы должны быть уверены в том, что нашли для этого хорошего промоутера", - рассказал Пиплс.