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Espreso.tvОбществоДвое грабителей с топором: появилось видео "ограбления века" в Дрездене

Двое грабителей с топором: появилось видео "ограбления века" в Дрездене


фото: reuters
В Сети опубликовано видео момента ограбления музея "Зеленый свод" в немецком Дрездене

На видео, которое опубликовал местный ресурс Radio Drеsden, видно, как две фигуры с фонариками проникают в темный зал. Один из грабителей, вооруженный топором, несколько бьет раз по ударопрочного витрине, после чего ему удается добраться до драгоценностей.

На видео попали только двое воров, хотя полиция предполагает, что их могло быть больше.

Перед проникновением злоумышленники подожгли подземный электрощит, отключив систему безопасности, и пробрались в музей.

Напомним, 25 ноября из музея "Зеленый свод" в Дрездене были похищены ювелирные украшения, стоимость которых СМИ оценивают в миллиард евро.

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