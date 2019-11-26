Баканов встретился с бизнес-сообществом и рассказал, чем будет заниматься СБУ
Об этом сообщает в Telegra'm пресс-служба СБУ.
В частности Баканов заявил, что введение электронной системы подачи заявок на те или иные проверки значительно минимизирует злоупотребления.
Президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов в свою очередь отметил, что бизнес ждет от правоохранительных органов предсказуемости, понятных правил игры и минимизацию вмешательства в работу, а также поинтересовался, предусматривает ли реформа СБУ лишения ее экономических функций.
Глава СБУ отметил, что реформа СБУ предусматривает переориентацию функций службы на защиту критической инфраструктуры.
"Глава СБУ Иван Баканов отметил, что, несмотря на то, что большинство спецслужб цивилизованного мира имеют такие функции, в проекте закона о Службе вообще нет слова" экономика ", - говорится в сообщении.
В СБУ также отметили, что слово "коррупция" в законопроекти упоминается лишь однажды - когда речь идет о нулевой толерантности к коррупции сотрудников Службы.
Баканов отметил, что в целом законопроект о реформе СБУ положительно оценивают как отечественные, так и международные эксперты и организации, а такие влиятельные организации как НАТО и КМЕС назвали его наиболее приближенным к высоким мировым стандартам, по сравнению с предыдущими редакциями.
- Напомним, летом 2019 СБУ начала уголовное производство о экоцид по ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", что вызвало беспокойство в бизнес-сообществе.
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