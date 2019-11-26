200 тыс. детей уехали с оккупированных территорий из-за агрессии РФ, - Денисова

26 ноября, 2019, 15:02

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что из-за военной агрессии России и оккупации ОРДЛО и Крыму около 200 тыс. детей уехали из мест постоянного проживания

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"В Украине насчитывается около 36 тыс. детей, получивших статус пострадавших от вооруженного конфликта. В то же время почти 25 тыс. детей ежедневно живут и учатся в так называемой серой зоне, а 177 учебных заведений находятся в зоне досягаемости обстрелов. Почти 200 тыс. детей покинули территорию своего проживания и вынуждены адаптироваться к новым условиям", - рассказала Денисова.

Омбудсмен также отметила, что на оккупированных территориях дети получают сложные травмы, подвергаются насилию и психологическим травмам.