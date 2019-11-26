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Espreso.tvОбщество1,5 миллиона евро за мандат в Раде: мошенники предлагали жительнице Полтавщины проходное место

1,5 миллиона евро за мандат в Раде: мошенники предлагали жительнице Полтавщины проходное место


фото: СБУ
Сотрудники СБУ совместно с ГУ ЧП Украины в Киеве, при процессуальном руководстве ГПУ разоблачили участников организованной преступной группы, которые пытались продавать места в списках парламентских партий

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"За полтора миллиона евро злоумышленники обещали "устроить" бизнес-вумен с Полтавщины в список одной из парламентских партий. Они уверяли ее, что это будет проходное место, после того как тот или иной депутат сложит мандат. Правоохранители задержали двух фигурантов дела при получении первой части материального вознаграждения размером 750 тысяч евро ", - говорится в сообщении СБУ.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст.15, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

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