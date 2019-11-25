Зеленский обещает украинцам 500 новых "скорых"
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"Одним из приоритетов следующего года будет открытие пунктов скорой помощи... "Скорые" есть, а пунктов скорой помощи нет. Знаете, есть такая черная шутка медиков: если вы на мосту Патона сломали, не дай Бог, руку или ногу, то надо переползать на левый берег, потому что именно там есть пункт скорой помощи. Сейчас мы поставили задачу, чтобы Минздрав подготовил в городах, в разных городах большое количество пунктов скорой помощи. Это надо начать строительство уже весной", - сказал Зеленский
По его словам, до конца этого года закупят 500 машин скорой помощи.
"Задача на следующий год - чтобы не было ни одной "скорой", которой больше 6 лет", - отметил Зеленский.
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