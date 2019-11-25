Зеленский ужесточил наказание за фальсификацию лекарств

25 ноября, 2019, 21:23

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Документ, в частности, вносит изменения в статью 321-1 Уголовного кодекса, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет.

В случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, они караются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.