 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский ужесточил наказание за фальсификацию лекарств

Зеленский ужесточил наказание за фальсификацию лекарств

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за фальсификацию лекарственных средств

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Документ, в частности, вносит изменения в статью 321-1 Уголовного кодекса, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет.

В случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, они караются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

  • Закон "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" Верховная Рада приняла 12 ноября 2019 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать