Зеленский ужесточил наказание за фальсификацию лекарств
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.
Документ, в частности, вносит изменения в статью 321-1 Уголовного кодекса, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет.
Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет.
В случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекли смерть человека или иные тяжкие последствия, они караются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
- Закон "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств" Верховная Рада приняла 12 ноября 2019 года.
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