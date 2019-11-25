Зеленский обсудил с Путиным возвращение украденного россиянами вооружения

25 ноября, 2019, 21:50

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.