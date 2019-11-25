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Espreso.tvОбществоЗеленский обсудил с Путиным возвращение украденного россиянами вооружения

Зеленский обсудил с Путиным возвращение украденного россиянами вооружения

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

  • 18 ноября, почти через год после нападения в районе Керченского пролива, Россия вернула Украине захваченные военные суда. Корабли были возвращены в разграбленном состоянии.
  • Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указал перечень повреждений и украденного имущества на возвращенных украинских кораблях. На всех кораблях отсутствовали: оружие, боеприпасы и документация; оборудование для радиосвязи; надувная лодка с мотором; блоки аппаратуры распознавания; огнетушители, фонари, аварийный буй; батареи, камбузная плита, унитаз.
  • По словам Зеленского, через три месяца военные катера, которые Россия вернула Украине, будут готовы для использования.
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