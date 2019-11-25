Загороднюк обсудил с госсекретарем Германии "нормандскую" встречу и безопасность в Черном море

25 ноября, 2019, 08:19

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в рамках Международного форума в канадском Галифаксе встретился с госсекретарем Германии Бенедиктом Зиммером

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Собеседники обсудили безопасность в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в "нормандском" формате.

"Была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время этой встречи", - говорится в сообщении.

Загороднюк также предложил представителям Германии изучить украинский опыт противодействие гибридной агрессии

Кроме того, стороны уделили внимание возможному визиту немецкой делегации в Украину в начале 2020 года.