Загороднюк обсудил с госсекретарем Германии "нормандскую" встречу и безопасность в Черном море
25 ноября, 2019, 08:19
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в рамках Международного форума в канадском Галифаксе встретился с госсекретарем Германии Бенедиктом Зиммером
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Собеседники обсудили безопасность в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в "нормандском" формате.
"Была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время этой встречи", - говорится в сообщении.
Загороднюк также предложил представителям Германии изучить украинский опыт противодействие гибридной агрессии
Кроме того, стороны уделили внимание возможному визиту немецкой делегации в Украину в начале 2020 года.
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