Из фракции "Слуга народа" исключили уже третьего депутата - Зеленский

25 ноября, 2019, 18:48

Видео опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

"Мы можем быть откровенны. Уже третий депутат исключен. И мы этим гордимся, у нас продолжается очистка. Мы народная партия и поэтому мы набрали людей из народа, обычных людей", - сказал Зеленский

По его словам, в "Слуге народа" и в дальнейшем планируют исключать из фракции в случае выявления определенных нарушений. Президент не считает, что главное - это количество нардепов.