 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз фракции "Слуга народа" исключили уже третьего депутата - Зеленский

Из фракции "Слуга народа" исключили уже третьего депутата - Зеленский

В своем еженедельном обращении президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение депутатов из фракции "Слуга народа"

Видео опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

"Мы можем быть откровенны. Уже третий депутат исключен. И мы этим гордимся, у нас продолжается очистка. Мы народная партия и поэтому мы набрали людей из народа, обычных людей", - сказал Зеленский

По его словам, в "Слуге народа" и в дальнейшем планируют исключать из фракции в случае выявления определенных нарушений. Президент не считает, что главное - это количество нардепов.

 

  • Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать