Из фракции "Слуга народа" исключили уже третьего депутата - Зеленский
25 ноября, 2019, 18:48
В своем еженедельном обращении президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение депутатов из фракции "Слуга народа"
Видео опубликовано на странице Зеленского в Facebook.
"Мы можем быть откровенны. Уже третий депутат исключен. И мы этим гордимся, у нас продолжается очистка. Мы народная партия и поэтому мы набрали людей из народа, обычных людей", - сказал Зеленский
По его словам, в "Слуге народа" и в дальнейшем планируют исключать из фракции в случае выявления определенных нарушений. Президент не считает, что главное - это количество нардепов.
- Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.
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