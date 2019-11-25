Инвесторы призвали Зеленского разобраться в "критической ситуации" по "Укрбуду"

25 ноября, 2019, 18:31

Инвесторы, купившие жилье в 26 жилых комплексах Киева, которые строятся под эгидой "Укрбуда" обратились к президенту Владимиру Зеленскогому в связи с "критической ситуацией, сложившейся на строительных площадках в течение последних 4 месяцев"

Об этом говорится в петиции на сайте президента.

Отмечается, что инвесторы "крайне обеспокоены критической ситуацией, сложившейся на строительных площадках в течение последних 4-х месяцев, начиная с июля 2019 года (приостановление строительства и перенос сроков ввода в эксплуатацию объектов на год и более), неспособностью застройщика выполнять взятые на себя обязательства".

Также они подозревают хищение миллиардов гривен инвесторов с использованием имени государственной корпорации.

В петиции отмечается, что многократные попытки получить объяснения ситуации от председателя совета директоров ГП "Укрбуд" Пелыха Ю.К., директора ООО "Укрбуд Девелопмент" Майбороды А.Г., директора ООО "ФК" ЖИЛЬЕ-КАПИТАЛ" Смилого Е.М. и бенефициара генерального подрядчика ООО "Северо-украинский строительный альянс" Якусевича А.Г., были проигнорированы, не было предоставлено правдивых планов по завершению строительства, а обещания корпорации многократно нарушались.

Инвесторы просят Зеленского лично принять участие в урегулировании кризисной ситуации, создав рабочую группу из представителей Офиса президента, Кабмина, КГГА, ГАСК, Украинской государственной строительной корпорации "Укрбуд", ООО "Укрбуд Девелопмент", ООО "ФК" ЖИЛЬЕ-КАПИТАЛ" и представителей инициативной группы инвесторов.

Также они просят президента "лично провести учредительное заседание для предотвращения необратимых разрушительных последствий на рынке недвижимости Украины".

Сейчас идет сбор подписей, петиция собрала 593 подписи изс 25000 необходимых.