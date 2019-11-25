Высший совет правосудия обвинил Рябошапку в дискредитации судебной власти

25 ноября, 2019, 15:19

Высший совет правосудия принял публичное обращение относительно заявлений генерального прокурора Руслана Рябошапки

Заявление обнародовано на сайте совета.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эксклюзивном интервью корреспонденту проекта "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки" "Настоящее время" Ирине Ромалийской рассказал, что судебная система так и осталась "закрытой кастой, где несколько фамилий фактически управляют этой судебной системой". По его словам, то, что было в окружном административном суде Киева, - это одна сотая того, что происходит. Руководители Верховного Суда, кассационных судов, другие влиятельные судьи по-прежнему имеют "серьезное влияние". И "вся страна знает их имена".

Попытки президента Владимира Зеленского "перезагрузить" орган, отвечающий за отбор и увольнение судей, встретили "саботаж" со стороны Высшего совета юстиции, Верховного Суда, сказал Руслан Рябошапка в интервью. По его мнению, нужны "радикальные меры", "общаться с саботажниками в рамках Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в обращении.

По их мнению, такие высказывания недопустимы.

"Заявления руководителя правоохранительного органа в отношении потенциальных возможностей Генеральной прокуратуры Украины осуществлять давление на отдельных судей и членов Высшего совета правосудия путем открытия против них уголовных производств напоминают об опасных практиках ручного управления системой прокуратуры.

Когда подобные заявления звучат в контексте внедрения изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", то они нивелируют цели судебной реформы и новой реформы прокуратуры, а не способствуют их реализации.

Высший совет правосудия считает недопустимыми политические комментарии Генерального прокурора по темпам внедрения судебной реформы, которые прозвучали в интервью.

Ни одна судебная реформа не должна превращаться в политическую кампанию по дискредитации судебной системы или инструмент ее институционального разрушения".

Учитывая указанное, Высший совет правосудия считает необходимым отметить, что защищенность судей на уровне Конституции Украины является важнейшей гарантией независимости судебной власти, беспристрастного, объективного, беспристрастного и независимого выполнения судьями своих обязанностей по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства права и конституционного порядка в государстве, а потому распространение Генеральным прокурором информации с целью дискредитации судебной власти или влияния на Высший совет правосудия недопустимо.