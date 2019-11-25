Всемирный банк отреагировал на подписанный Зеленским закон о незаконном обогащении

25 ноября, 2019, 21:47

Гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод

Об этом сообщает Всемирный банк в Украине на странице в Facebook.

Всемирный банк приветствовал подписание Владимиром Зеленским закона, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами.

"Сегодня Президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников", - говорится в сообщении.

Напомним, что Зеленский подписал закон о наказании за незаконное обогащение.