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Espreso.tvОбществоВсемирный банк отреагировал на подписанный Зеленским закон о незаконном обогащении

Всемирный банк отреагировал на подписанный Зеленским закон о незаконном обогащении

Гражданская конфискация поможет сдерживать коррупцию путем ограничения материальных выгод

Об этом сообщает Всемирный банк в Украине на странице в Facebook.

Всемирный банк приветствовал подписание Владимиром Зеленским закона, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами.

"Сегодня Президент Украины подписал закон, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации активов чиновников, которые не могут быть подтверждены их законными доходами. Всемирный банк приветствует закон, который заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине, предоставив НАБУ и САП мощный правовой инструмент в борьбе с коррупцией среди чиновников", - говорится в сообщении.

Напомним, что Зеленский подписал закон о наказании за незаконное обогащение.

 

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