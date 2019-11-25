Вблизи Румынии перевернулся сухогруз с 14 тыс. овец

25 ноября, 2019, 12:17

В Черном море возле румынского Констанца перевернулось грузовое судно Queen Hind, которое перевозило 14 тыс. овец

Об этом сообщает ВВС.

Судно под флагом Палау перевернулось вскоре после выхода из порта Мидии.

Сухогруз шел в Саудовскую Аравию. В Румынию судно прибыло из ливийского Триполи. На борту находились 22 члена экипажа, все - граждане Сербии. Одного матроса после спасательной операции госпитализировали: он долго находился в холодной воде. С другими членами экипажа все в порядке, их здоровью ничего не угрожает.

Чего не скажешь об овцах, спасателям удалось спасти лишь малую часть скота. Многие животные утонули в водах Черного моря.

Сейчас причина аварии неизвестна, следственные действия будут проводить после операции по спасению овец. Часть животных уже спасены.