 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВблизи Румынии перевернулся сухогруз с 14 тыс. овец

Вблизи Румынии перевернулся сухогруз с 14 тыс. овец


фото: www.bbc.com
В Черном море возле румынского Констанца перевернулось грузовое судно Queen Hind, которое перевозило 14 тыс. овец

Об этом сообщает ВВС.

Судно под флагом Палау перевернулось вскоре после выхода из порта Мидии.

Сухогруз шел в Саудовскую Аравию. В Румынию судно прибыло из ливийского Триполи. На борту находились 22 члена экипажа, все - граждане Сербии. Одного матроса после спасательной операции госпитализировали: он долго находился в холодной воде. С другими членами экипажа все в порядке, их здоровью ничего не угрожает.

Чего не скажешь об овцах, спасателям удалось спасти лишь малую часть скота. Многие животные утонули в водах Черного моря.

Сейчас причина аварии неизвестна, следственные действия будут проводить после операции по спасению овец. Часть животных уже спасены.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать