В Италии из-за непогоды обрушился автомобильный мост
25 ноября, 2019, 16:04
В Италии из-за сильных ливней обрушилась часть автомобильной трассы, соединяющей города Савона и Турин.
Об этом сообщает агентство Ansa.
Как отмечается, обвалился участок длиной примерно 30 метров. Чиновники указывают, что информации о погибших нет, несмотря на то, что обломки моста проверены с собаками, обученными поиску мертвых и живых.
Добавим, воздушный мост входит в шоссе А6, ведущее из Турина во Францию.
Компания SIAS, которая эксплуатирует автомагистраль, проводит расследование для оценки ситуации.
#Savona , frana sul viadotto # A6 : #vigilidellfuoco impegnati nella ricerca di eventuali auto coinvolte pic.twitter.com/vJmi5RLRA1- Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 24, 2019
Обвал у Савоны напоминает о трагедии на мосту в Генуе в 2018 году. Тогда в результате обрушения моста Моранди в результате ливней погибли 43 человека.
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