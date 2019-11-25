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Espreso.tvОбществоВ Италии из-за непогоды обрушился автомобильный мост

В Италии из-за непогоды обрушился автомобильный мост

В Италии из-за сильных ливней обрушилась часть автомобильной трассы, соединяющей города Савона и Турин.

Об этом сообщает агентство Ansa.

Как отмечается, обвалился участок длиной примерно 30 метров. Чиновники указывают, что информации о погибших нет, несмотря на то, что обломки моста проверены с собаками, обученными поиску мертвых и живых.

Добавим, воздушный мост входит в шоссе А6, ведущее из Турина во Францию.

Компания SIAS, которая эксплуатирует автомагистраль, проводит расследование для оценки ситуации.

Обвал у Савоны напоминает о трагедии на мосту в Генуе в 2018 году. Тогда в результате обрушения моста Моранди в результате ливней погибли 43 человека.

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