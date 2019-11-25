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Espreso.tvОбществоВ Украину из Мавритании вернулись моряки из команды затонувшего судна

В Украину из Мавритании вернулись моряки из команды затонувшего судна


фото: 5.ua
Четверо украинских моряков из команды затонувшего судна "Иван Голубец" прибыли в Украину

Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"Добрая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", - рассказал Заяц.

Чиновник также выразил благодарность за содействие министру иностранных дел Мавритании Исмаилу ульд Шейх-Ахмеду.

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