В Украину из Мавритании вернулись моряки из команды затонувшего судна
25 ноября, 2019, 14:27
Четверо украинских моряков из команды затонувшего судна "Иван Голубец" прибыли в Украину
Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь МИД Андрей Заяц.
"Добрая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", - рассказал Заяц.
Чиновник также выразил благодарность за содействие министру иностранных дел Мавритании Исмаилу ульд Шейх-Ахмеду.
Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", к которым там было применены ограничительные меры. Thank Minister I. Ould Cheikh Ahmed- Andriy Zayats (@ZayatsAz) November 25, 2019
- Напомним, океанское судно "Иван Голубец" затонуло в конце июля у берегов Мавритании после того, как экипаж не смог потушить пожар. Сообщалось об одном погибшем украинском моряке.
- Корабль шел под флагом Грузии, поэтому именно это государство расследовало инцидент. На борту находились 90 членов экипажа - граждан Украины и России.
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