В Украину из Мавритании вернулись моряки из команды затонувшего судна

25 ноября, 2019, 14:27

Четверо украинских моряков из команды затонувшего судна "Иван Голубец" прибыли в Украину

Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"Добрая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", к которым там были применены ограничительные меры", - рассказал Заяц.

Чиновник также выразил благодарность за содействие министру иностранных дел Мавритании Исмаилу ульд Шейх-Ахмеду.

Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", к которым там было применены ограничительные меры. Thank Minister I. Ould Cheikh Ahmed - Andriy Zayats (@ZayatsAz) November 25, 2019