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Espreso.tvОбществоВ Светловодске на Кировоградщине 13 тыс. жителей остались без отопления

В Светловодске на Кировоградщине 13 тыс. жителей остались без отопления


фото: ДСНС
В Светловодске Кировоградской области из-за порывов почти 13 тыс. жителей остались без отопления

Об этом сообщает управление ГСЧС в Кировоградской области.

"На трубопроводе внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения произошло 13 порывов. В результате этого почти 13 тыс. человек в Светловодске остались без отопления", - говорится в сообщении.

По состоянию на 25 ноября работают все котельные, которые в общей сложности обслуживают 246 домов и 25 учебных заведений. Однако на данный момент тепло отсутствует в 111 жилых домах и в двух детсадах.

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