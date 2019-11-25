В Светловодске на Кировоградщине 13 тыс. жителей остались без отопления
25 ноября, 2019, 14:22
В Светловодске Кировоградской области из-за порывов почти 13 тыс. жителей остались без отопления
Об этом сообщает управление ГСЧС в Кировоградской области.
"На трубопроводе внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения произошло 13 порывов. В результате этого почти 13 тыс. человек в Светловодске остались без отопления", - говорится в сообщении.
По состоянию на 25 ноября работают все котельные, которые в общей сложности обслуживают 246 домов и 25 учебных заведений. Однако на данный момент тепло отсутствует в 111 жилых домах и в двух детсадах.
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