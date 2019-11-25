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Espreso.tvОбществоВ Польше отстранили студентку, которая обматерила украинку

В Польше отстранили студентку, которая обматерила украинку


фото: uwmfm.pl
Варминско-Мазурский университет в Ольштыне отстранил от учебы студентку, которая записала и опубликовала видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, с которой ехала в поезде

Об этом сообщает Wprost.

На видео девушка жаловалась на украинку, которая заняла ее место в поезде.

"Вчера украинский кур*а, так называемая е**на уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за***ла весь, кур*а отсек, чтобы никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить...

Мало того, что она была толстая, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала", - жаловалась девушка на видео, которое набрало более 58 тысяч просмотров на канале tvolsztyncompl в YouTube.

"Я должна бы пойти к кондуктору, но я добрая к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. Е**ь тех украинских сте*в, так ненавижу их... Эта женщина - глупая уборщица, так что иерархию надо соблюдать", - сказала она.

Впоследствии девушка записала еще одно видео, на котором заявила, что не поддерживает национализм и дискриминацию и назвала инцидент "шуткой".

"Простите, я не подумала, я просто дура", - сказала студентка.

В университете отстранили девушку от учебы и начали дисциплинарное производство, а в прокуратуру направили сообщение о возможном совершении преступления.

"В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистскойго, ксенофобского или уничижительного отношения к лицам разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных", - говорится в заявлении заведения образования.

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