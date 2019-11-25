В Перу автобус упал в ущелье, не менее 10 погибших

25 ноября, 2019, 12:10

По меньшей мере 10 человек погибли в Перу в результате аварии пассажирского автобуса

Об этом передает CGTN.

Известно, что еще 20 человек получили ранения. Инцидент произошел в районе центрального департамента Уануко.

"Похоже, что автобус сорвался с дороги в ущелье примерно в 500 метрах от Карпского тоннеля, который следовал из Уанкайо в Жунине в Пукальпу на северо-востоке Укаяли", - говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что автобус перевозил не менее 50 пассажиров. Автобус упал в ущелье глубиной около 200 метров.

Пострадавшие были доставлены в различные районные больницы.