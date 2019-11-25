 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Перу автобус упал в ущелье, не менее 10 погибших

В Перу автобус упал в ущелье, не менее 10 погибших

По меньшей мере 10 человек погибли в Перу в результате аварии пассажирского автобуса

Об этом передает CGTN.

Известно, что еще 20 человек получили ранения. Инцидент произошел в районе центрального департамента Уануко.

"Похоже, что автобус сорвался с дороги в ущелье примерно в 500 метрах от Карпского тоннеля, который следовал из Уанкайо в Жунине в Пукальпу на северо-востоке Укаяли", - говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что автобус перевозил не менее 50 пассажиров. Автобус упал в ущелье глубиной около 200 метров.

Пострадавшие были доставлены в различные районные больницы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать