В Перу автобус упал в ущелье, не менее 10 погибших
25 ноября, 2019, 12:10
По меньшей мере 10 человек погибли в Перу в результате аварии пассажирского автобуса
Об этом передает CGTN.
Известно, что еще 20 человек получили ранения. Инцидент произошел в районе центрального департамента Уануко.
"Похоже, что автобус сорвался с дороги в ущелье примерно в 500 метрах от Карпского тоннеля, который следовал из Уанкайо в Жунине в Пукальпу на северо-востоке Укаяли", - говорится в сообщении.
Местные СМИ пишут, что автобус перевозил не менее 50 пассажиров. Автобус упал в ущелье глубиной около 200 метров.
Пострадавшие были доставлены в различные районные больницы.
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