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Espreso.tvОбществоВ оборонный бюджет США включили санкции против "Северного потока-2"

В оборонный бюджет США включили санкции против "Северного потока-2"


фото: Північний потік - 2
В проект оборонного бюджета США на 2020 год включены санкции против газопровода "Северный поток-2", который Россия строит в обход Украины

Об этом сообщил председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш, передает Defence News.

Сенатор пояснил, что санкции - это возможность влиять на компании-подрядчики, пока поток недостроен, и отметил, что надеется на приостановление работ над газопроводом.

"Это дорого им обойдется. Я думаю, что если санкции введут, то компании закроются, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ это сделать, если они конечно смогут", - сказал Риш.

Проект оборонного бюджета на 2020 год должны утвердить Палата представителей и Сенат. Положений о санкциях не обнародуют, но Риш отмечает, что они близки к тому, что предложил ранее сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз.

Ранее сенатор Тед Круз заявил , что санкции со стороны США могут затормозить введение газопровода на год, если не полностью остановят проект.

 
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