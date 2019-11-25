В оборонный бюджет США включили санкции против "Северного потока-2"
Об этом сообщил председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш, передает Defence News.
Сенатор пояснил, что санкции - это возможность влиять на компании-подрядчики, пока поток недостроен, и отметил, что надеется на приостановление работ над газопроводом.
"Это дорого им обойдется. Я думаю, что если санкции введут, то компании закроются, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ это сделать, если они конечно смогут", - сказал Риш.
Проект оборонного бюджета на 2020 год должны утвердить Палата представителей и Сенат. Положений о санкциях не обнародуют, но Риш отмечает, что они близки к тому, что предложил ранее сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз.
Ранее сенатор Тед Круз заявил , что санкции со стороны США могут затормозить введение газопровода на год, если не полностью остановят проект.
- Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины. Польша планирует построить собственный газопровод в Данию по дну Балтийского моря. Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2" .
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций, а также предлагают Европе газ вместо российского.
- Германия разрешила строительство российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне. Финляндия также разрешила России строить "Северный поток-2". Австрийский канцлер поддержал строительство "Северного потока-2".
- Меркель подчеркнула необходимость сохранения роли Украины как транзитера российского газа в Европу.
- Польша заявила, что не прекратит блокировать строительство "Северного потока-2".
- Министр экономики Германии заявил, что ФРГ не откажется от Северного потока-2 даже несмотря на агрессию РФ в Азовском море.
- Постпреды ЕС утвердили изменения в Газовой директивы , регулирующих Северный поток-2.
- Комитет Сената США одобрил проект санкций против причастных к "Северному потоку-2" .
- Дания разрешила строительство Северного потока-2.
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