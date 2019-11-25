В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертва

25 ноября, 2019, 11:21

В результате землетрясения магнитудой 5,2 на юго-западе Китая погиб один человек

Об этом сообщает Global Times со ссылкой на местное телевидение.

"На данный момент подтверждено, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,2 балла, которое произошло в округе Чунцзо в Байсе, Гуанси-Чжуанском автономном районе Южного Китая", - говорится в сообщении.



В пострадавший район были направлены представители местного сейсмологического бюро.

Как сообщает издание Xinhua со ссылкой на данные Китайского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 9:18 по местному времени с эпицентром на глубине 10 километров.