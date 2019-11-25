В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертва
25 ноября, 2019, 11:21
В результате землетрясения магнитудой 5,2 на юго-западе Китая погиб один человек
Об этом сообщает Global Times со ссылкой на местное телевидение.
"На данный момент подтверждено, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,2 балла, которое произошло в округе Чунцзо в Байсе, Гуанси-Чжуанском автономном районе Южного Китая", - говорится в сообщении.
В пострадавший район были направлены представители местного сейсмологического бюро.
Как сообщает издание Xinhua со ссылкой на данные Китайского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 9:18 по местному времени с эпицентром на глубине 10 километров.
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