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Espreso.tvОбществоВ Китае произошло мощное землетрясение, есть жертва

В Китае произошло мощное землетрясение, есть жертва


фото: cctv
В результате землетрясения магнитудой 5,2 на юго-западе Китая погиб один человек

Об этом сообщает Global Times со ссылкой на местное телевидение.

"На данный момент подтверждено, что один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,2 балла, которое произошло в округе Чунцзо в Байсе, Гуанси-Чжуанском автономном районе Южного Китая", - говорится в сообщении.


В пострадавший район были направлены представители местного сейсмологического бюро.

Как сообщает издание Xinhua со ссылкой на данные Китайского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 9:18 по местному времени с эпицентром на глубине 10 километров.

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