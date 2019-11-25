В Финляндии двухнедельную забастовку почтовиков поддержали аэропорты: отменены 276 рейсов

25 ноября, 2019, 09:33

Национальная финская авиакомпания Finnair отменила 276 рейсов, запланированных на воскресенье и понедельник, в связи с солидарным участием в забастовке в поддержку работников государственной почтовой службы Posti

Об этом сообщает Reuters.

"По нашим оценкам, мы можем выполнить около 120 из 377 рейсов, запланированных на завтра (понедельник, - ред.)", - заявила представитель Finnair Пайвен Таллквист.

По данным Finnair, отмена рейсов может коснуться около 20 тысяч пассажиров. Об этом было объявлено после того, как профсоюз работников аэропортов Финляндии решил провести 25 ноября однодневную забастовку в знак солидарности с работниками почтовых служб, которые бастуют уже две недели.

В движении общественного транспорта в регионе Хельсинки в понедельник также ожидаются проблемы. Забастовка водителей транспортной компании HSL начнется в три часа утра и продлится 24 часа. Пригородные поезда, метро и трамваи будут ходить в нормальном режиме.

Движение автобусов остановится частично. Расширение забастовки солидарности повлияет и на движение пассажирских паромов, которые ходят под флагом Финляндии.

Профсоюз моряков заявила, что распространит протестные мероприятия в том числе на пассажирские паромы, курсирующие под финским флагом, если в трудовом споре между почтовиками и работодателями не будет достигнута договоренность.

Отметим, около 9000 сотрудников почтовой службы объявили двухнедельную забастовку из-за уменьшения зарплат, что привело к тому, что доставка почты происходит с задержкой накануне напряженного рождественского сезона.