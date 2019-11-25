В Черновцах представили нового главу ОГА

25 ноября, 2019, 19:39

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового председателя Черновицкой областной госадминистрации Сергея Осачука

Указ о его назначении Владимир Зеленский подписал 22 ноября, сообщает пресс-служба президента.

Трофимов обозначил приоритетные задачи, которые стоят перед Осачук. В частности, была отмечена необходимость преодоления контрабанды, увеличение количества пунктов пропуска через госграницу, развитие аэропорта "Черновцы", а также завершение строительства современного перинатального центра.

Новоназначенный председатель Черновицкой ОГА отметил, что осознает ответственность на этой должности.