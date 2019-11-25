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Espreso.tvОбществоВ Черновцах представили нового главу ОГА

В Черновцах представили нового главу ОГА

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового председателя Черновицкой областной госадминистрации Сергея Осачука

Указ о его назначении Владимир Зеленский подписал 22 ноября, сообщает пресс-служба президента.

Трофимов обозначил приоритетные задачи, которые стоят перед Осачук. В частности, была отмечена необходимость преодоления контрабанды, увеличение количества пунктов пропуска через госграницу, развитие аэропорта "Черновцы", а также завершение строительства современного перинатального центра.

Новоназначенный председатель Черновицкой ОГА отметил, что осознает ответственность на этой должности.

  • Сергей Осачук родился в 1972 году в Черновцах. Окончил исторический факультет Черновицкого государственного университета имени Юрия Федьковича, кандидат исторических наук, переводчик. Работал на различных должностях в Черновицком госуниверситете, в частности в центре буковиноведения. Автор и издатель ряда монографий по истории края, межэтническим отношениям.
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