В центре Харькова взорвали автомобиль адвоката, полиция расследует покушение на убийство

25 ноября, 2019, 12:22

В понедельник, 25 ноября, в Харькове неизвестные взорвали автомобиль Toyota Camry

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение о взрыве возле дома по ул. Чайковского поступило в полицию около 10:13.

Информацию об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция считает, что злоумышленники могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. В Харькове и области введена полицейская операция "Перехват"

По данным Depo.Харкив , владелец авто - адвокат Андрей Гагун, - рассказал об угрозах, которые ему поступали.

"Мне неоднократно поступали угрозы. Веду правозащитную деятельность, связываю со своей профессиональной деятельностью. Хотят запугать, чтобы перестал заниматься адвокатской и правозащитной деятельностью", - сказал Гагун.

По словам адвоката, взрывчатка была установлена под автомобилем и сработала, когда он тронулся. Гагун добавил, что в результате взрыва получил лишь незначительные порезы рук.

Гагун отметил, что в доме, возле которого прогремел взрыв, проживает председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов.

hromadske сообщает, что Андрей Гагун - экс-работник прокуратуры Харьковской области и якобы является зятем бывшего первого заместителя прокурора Харьковщины Владимира Суходубова.