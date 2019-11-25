Усик провел экстремальную тренировку на замерзшей реке. Видео
25 ноября, 2019, 11:48
Украинский боксер Александр Усик провел тренировку на тонком льду на Черниговщине
Об этом боксер сообщил в Instagram.
Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик продолжает подготовку к следующему бою. На этот раз спортсмен провел экстремальную тренировку на тонком льду реки, в Черниговской области.
Такую специфическую подготовку боксер не прокомментировал.
- Напомним, 7 ноября Александр Усик согласился провести второй поединок в супертяжелом весе против скандального британца Дерека Чисоры .
- 14 ноября стало известно, что Джозеф Паркер стремится перехватить у украинского боксера Александра Усика право на бой с британцем Дереком Чисорой.
- 19 ноября Дерек Чисора заявил, что не хочет встречаться с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером и предпочитает бой с украинцем Александром Усиком.
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