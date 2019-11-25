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Espreso.tvСпортУсик провел экстремальную тренировку на замерзшей реке. Видео

Усик провел экстремальную тренировку на замерзшей реке. Видео


фото: Twitter
Украинский боксер Александр Усик провел тренировку на тонком льду на Черниговщине

Об этом боксер сообщил в Instagram.

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик продолжает подготовку к следующему бою. На этот раз спортсмен провел экстремальную тренировку на тонком льду реки, в Черниговской области.

Такую специфическую подготовку боксер не прокомментировал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# usyk17

Сообщение, распространенный Usyk Aleksandr (@usykaa)

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