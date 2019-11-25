Усик провел экстремальную тренировку на замерзшей реке. Видео

25 ноября, 2019, 11:48

Украинский боксер Александр Усик провел тренировку на тонком льду на Черниговщине

Об этом боксер сообщил в Instagram.

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик продолжает подготовку к следующему бою. На этот раз спортсмен провел экстремальную тренировку на тонком льду реки, в Черниговской области.

Такую специфическую подготовку боксер не прокомментировал.