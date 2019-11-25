Украина впервые приняла участие в Монреальском книжном фестивале

25 ноября, 2019, 18:17

Впервые на книжном салоне в Монреале (Канада), происходящем 20-25 ноября, Украина представлена стендом как страна-гость

Об этом сообщает Литакцент.

Участие в крупнейшем книжной ярмарке франкоязычной литературы приняли 6 украинских издателей Издательство Анетты Антоненко, Ранок, Фолио, Нора-Друк, Учебная книга - Богдан. Также на стенде представлены книги Юрия Журавля и сказки с дополненной реальностью от издательства TaleAR.

Посольство Украины в Канаде организовало также торжественный прием в честь национального участия для канадских партнеров: мероприятие состоялось при участии посла Украины Андрея Шевченко, директора салона Оливье Гужона, представителей Украинского национального объединения (УНО), журналистов и Ассоциаций издателей и книгораспространителей Канады.

Николай Кравченко, директор издательства "Нора-Друк" и один из организаторов украинского участия отмечает, что целью поездки является изучение рынка и налаживание личных контактов с коллегами: "Все началось с активности Ростислава Немцева - руководителя Литературной студии УНО - Монреаль. Сначала студия приглашала на выступления в Монреаль персонально украинских писателей и издателей, а в этом году удалось объединить усилия УНО, украинского посольства в Канаде и Украинского института книги и впервые Украина стала участником Книжного Салона в Монреале. Координатором усилий с украинской стороны выступала Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей".

Также сообщается, что на участие Украины в Монреальском салоне выделили средства Украинское национальное объединение ($5000), Монреальская литстудия ($1000), Посольство Украины ($11 000) и Украинский институт книги ($4400).

Украинскую литературу в Монреаль приехали представить Сергей Жадан и Андрей Курков.