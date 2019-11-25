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Espreso.tvОбществоUber лишили лицензии на перевозку людей в Лондоне

Uber лишили лицензии на перевозку людей в Лондоне


фото: reuters
Транспортный регулятор Лондона заявил, что приложение для такси Uber не является "подходящим и надлежащим" как владелец лицензии, несмотря на то, что он внес ряд положительных изменений в свою деятельность

Об этом сообщает ВВС.

Хелен Чапман, директор по вопросам лицензирования, регулирования и взимания платы в регуляторе отметил: 

"Как регулятор частных служб проката в Лондоне, мы обязаны сегодня принять такое решение по Uber. Безопасность - это наш абсолютный приоритет. Хотя мы признаем, что компания Uber внесла улучшение, недопустимо, чтобы Uber позволил пассажирам попадать в такси с водителями, которые потенциально не имеют лицензии и страхования".

Теперь у Uber есть 21 день для обжалования решения о лишении лицензии и он может продолжать действовать в течение этого периода.

Как пишет BBC, в Лондоне водителями Uber работают около 45 000 человек, и если лицензию сервиса окончательно отменят, все они могут потерять работу.

 
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