Топ-чиновник Нафтогаза рассказал, что связанные с Джулиани бизнесмены планировали сменить руководителя НАК
25 ноября, 2019, 11:29
Арестованные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, склоняли главу дивизиона "Газ" НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова к содействию в смене руководства компании
Об этом Фаворов рассказал в интервью СNN .
По словам Фаворова, Парнас и Фруман пытались привлечь его для замены руководителя Нафтогаза
"Это абсолютное безумие... Разумеется, я отклонил это предложение сразу. Впервые в моем опыте, когда два частных деятеля обсуждали вопрос, который относится к внешней политике США", - сказал Фаворов CNN.
Чиновник отметил, что не знал, насколько серьезно воспринимать Парнаса и Фрумана, пока не узнал об увольнении с должности посла США в Украине Мари Йованович.
"Мне до сих пор трудно понять, как такое возможно", - добавил Фаворов.
Чиновник отказался говорить о Джулиани, отметив, что никогда не встречался и ничего не обсуждал с адвокатом Трампа.
- Напомним, ранее сообщалось, что глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев согласился свидетельствовать в деле Руди Джулиани, в котором говорится о финансировании избирательных кампаний и незаконном лоббировании.
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