Топ-чиновник Нафтогаза рассказал, что связанные с Джулиани бизнесмены планировали сменить руководителя НАК

25 ноября, 2019, 11:29

Арестованные в США бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, склоняли главу дивизиона "Газ" НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова к содействию в смене руководства компании

Об этом Фаворов рассказал в интервью СNN .

По словам Фаворова, Парнас и Фруман пытались привлечь его для замены руководителя Нафтогаза

"Это абсолютное безумие... Разумеется, я отклонил это предложение сразу. Впервые в моем опыте, когда два частных деятеля обсуждали вопрос, который относится к внешней политике США", - сказал Фаворов CNN.

Чиновник отметил, что не знал, насколько серьезно воспринимать Парнаса и Фрумана, пока не узнал об увольнении с должности посла США в Украине Мари Йованович.

"Мне до сих пор трудно понять, как такое возможно", - добавил Фаворов.

Чиновник отказался говорить о Джулиани, отметив, что никогда не встречался и ничего не обсуждал с адвокатом Трампа.