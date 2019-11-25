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Espreso.tvОбществоСупрун поддержала адвоката семей Небесной Сотни Закревскую, которая голодает уже 5 день

Супрун поддержала адвоката семей Небесной Сотни Закревскую, которая голодает уже 5 день


фото: 24tv
Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун выразила поддержку адвокатциу семей Небесной Сотни Евгении Закревской, которая объявила голодовку

Об этом она написала в Facebook.

"Если создание условий для расследования дел Майдана не является первоочередной задачей, которая сейчас стоит перед народными депутатами, спикером Рады, президентом и руководителями правоохранительных органов, есть большой вопрос, что же тогда действительно имеет значение для людей, которым украинцы доверили самые высокие должности в государстве" , - написала Супрун.

Евгения Закревская голодает, а украинское общество требует от президента и народных депутатов немедленно созвать внеочередное заседание Верховной Рады и принять поправку к законопроекту №2116, необходимую для возобновления следствия с участием прокуроров, которые вели эти дела с самого начала.

"В стране, которая до сих пор находится в состоянии войны и обороняется от агрессора, в шестую годовщину Революции Достоинства человек, который защищает память героев Майдана, должен объявлять голодовку, чтобы продолжилось следствие, а виновные в расстрелах людей на Майдане были справедливы наказаны.

И на самом ведь деле ситуация, которая сложилась с расследованием, не была неожиданностью. О таком возможном сценарии было известно еще в начале расследования дел Майдана. То есть за все это время ответственные чиновники не нашли времени и ресурсов для расследования убийств людей, благодаря героизму которых они смогли получить шанс строить Украину", - отметила Супрун.

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