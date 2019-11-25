Суд закрыл административное дело против Розенблатта

25 ноября, 2019, 15:53

Печерский районный суд Киева признал экс-нардепа Борислава Розенблатта виновным в конфликте интересов, но закрыл дело об административном нарушении

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов, когда в феврале 2018 года направил в НАПК обращение о проверке деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов. По версии стороны обвинения, бывший депутат получал от этого сотрудника взятки, и был уличен летом 2017 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ввиду истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об административном правонарушении судом закрыто. Сейчас соответствующее постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено.

Напомним, Розенблатта подозревали в организации незаконной добычи янтаря на украинском Полесье, в т.ч. с лоббированием принятия соответствующего законопроекта и судебных решений.

11 апреля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Розенблатта и признал его потерпевшим в открытом ГПУ производстве о якобы провокации взятки по "янтарному делу".

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Борислава Розенблатта в НАБУ, признав противоправными действия оперативников антикоррупционного бюро в так называемом "янтарном деле".