Суд закрыл административное дело против Розенблатта
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"Бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов, когда в феврале 2018 года направил в НАПК обращение о проверке деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов. По версии стороны обвинения, бывший депутат получал от этого сотрудника взятки, и был уличен летом 2017 года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ввиду истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об административном правонарушении судом закрыто. Сейчас соответствующее постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено.
Напомним, Розенблатта подозревали в организации незаконной добычи янтаря на украинском Полесье, в т.ч. с лоббированием принятия соответствующего законопроекта и судебных решений.
11 апреля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Розенблатта и признал его потерпевшим в открытом ГПУ производстве о якобы провокации взятки по "янтарному делу".
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Борислава Розенблатта в НАБУ, признав противоправными действия оперативников антикоррупционного бюро в так называемом "янтарном деле".
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?