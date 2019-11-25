 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд закрыл административное дело против Розенблатта

Суд закрыл административное дело против Розенблатта

Печерский районный суд Киева признал экс-нардепа Борислава Розенблатта виновным в конфликте интересов, но закрыл дело об административном нарушении

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов, когда в феврале 2018 года направил в НАПК обращение о проверке деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов. По версии стороны обвинения, бывший депутат получал от этого сотрудника взятки, и был уличен летом 2017 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ввиду истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об административном правонарушении судом закрыто. Сейчас соответствующее постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено.

Напомним, Розенблатта подозревали в организации незаконной добычи янтаря на украинском Полесье, в т.ч. с лоббированием принятия соответствующего законопроекта и судебных решений.

11 апреля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Розенблатта и признал его потерпевшим в открытом ГПУ производстве о якобы провокации взятки по "янтарному делу".

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Борислава Розенблатта в НАБУ, признав противоправными действия оперативников антикоррупционного бюро в так называемом "янтарном деле".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

25 ноября, 2019 понедельник

24 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать