Скалецкая прокомментировала решение председателя Нацслужбы здоровья об отставке
25 ноября, 2019, 22:42
25 ноября председатель НСЗУ Олег Петренко принял решение уйти и написал заявление об увольнении. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала решение Петренко
Об этом сообщила Скалецкая на странице в Facebook.
"Я уважаю решение Oleg Petrenko и очень благодарна за ту работу, которую он провел, запустив и построив НСЗУ Национальная служба здоровья Украины. Трансформация системы здравоохранения - это одна из важнейших реформ в стране, потому что впервые мы строим систему, в центре которой стоят потребности простых людей. Изменения необратимы и да, это непростой путь для всех. Ведь мы это делаем впервые", - написала Скалецкая.
По ее словам, команда НСЗУ остается и будет дальше работать над трансформацией системы здравоохранения. И это самое главное и самое ценное - специалисты, которые уже работают с учреждениями здравоохранения.
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