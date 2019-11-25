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Espreso.tvОбществоШвеция изменила название Беларуси, чтобы не было ассоциаций с Россией

Швеция изменила название Беларуси, чтобы не было ассоциаций с Россией

В официальных отношениях Швеция будет называть Беларусь "Belarus" вместо Vitryssland ( "Белая Россия")

Об этом сообщил посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирочник.

"Официальное название нашей страны на шведском языке изменено на BELARUS. Большое спасибо МИД Швеции, лично министру [иностранных дел Швеции] Анн Линде и всем шведам и белорусам, которые этому способствовали!" - отметил Мирочник.

"Это признание белорусского гражданского общества и людей, которые давно хотели подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны", - заявила глава МИД Швеции.

По ее словам, старое наименование Беларуси на шведском языке может вызвать ассоциации с Россией (Ryssland).

Однако такие страны, как Норвегия, Финляндия, страны Балтии, Венгрия, Австрия, Швейцария, Германия, Бельгия, Нидерланды, Греция, Турция, Дания и Исландия, прежнему переводят название Беларуси на местные языки.

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