Россияне обстреляли Марьинку, ранена мирная жительница

25 ноября, 2019, 15:02

В понедельник, 25 ноября, российские оккупанты обстреляли Марьинку Донецкой области, ранив мирную жительницу

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"Около 12:00 в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, было ранено гражданское лицо. Гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева", - говорится в сообщении.

Военные оказали женщине необходимую первичную медицинскую помощь, после чего ее госпитализировали в больницу города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное.